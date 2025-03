Senador de EEUU cambia de auto por rechazo a Musk

Redacción

El rechazo hacia Elon Musk tuvo una nueva muestra con un senador de Estados Unidos que cambió su vehículo de la marca Tesla, propiedad del magnate.

Es el caso del senador demócrata Mark Kelly, originario de Arizona, quien tenía Tesla Model S en tonalidad oscura y terminó por mejor comprarse un Chevy Tahoe blanco como repuesto.

“Estoy aquí en Washington conduciendo al trabajo por última vez en mi Tesla”, declaró el legislador demócrata.

Asimismo, abundó en un video publicado en X, irónicamente la red social de Musk, “Cuando compré este coche, no pensé que se convertiría en un tema político. Cada vez que me subo a este coche en los últimos 60 días, más o menos, me recuerda cuánto daño le están haciendo Elon Musk y Donald Trump a nuestro país”.

Apenas el lunes, Musk llamó a Kelly “traidor” por su visita a Ucrania, que se produjo poco después de que la administración Trump detuviera la ayuda a la nación para tratar de obligarla a cumplir con el plan de paz del presidente con Rusia.

Con información de Bloomberg

Foto: EFE/EPA