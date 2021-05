Semáforo verde reactivó ventas de restaurante; antes 1 de cada 4 cerró definitivamente en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No se hicieron esperar los efectos luego de que Aguascalientes pasara a semáforo covid en verde y a partir del fin de semana observaron en repunte en ventas.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) José Álvarez Fernández, expuso con beneplácito que el poder trabajar más desahogadamente en cuanto a la ampliación de horarios y aforos con poco más del 50 por ciento les ha beneficiado, sin echar campanas al vuelo.

Expresó que por desgracia un 25 por ciento de los establecimientos ya no alcanzaron a llegar a esta etapa de reactivación, luego de no aguantar los coletazos por la pandemia del covid.

“Hasta antes de la pandemia teníamos en Aguascalientes 8 mil establecimientos en el sector, sin embargo el 25 por ciento cerró y no ha vuelto a abrir, mientras que a nivel nacional de 600 mil restaurantes se estima que del 20 al 25% cerraron”, lamentó.