Semaforizan cruce de Rodolfo Landeros y Poliducto

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La mañana de esta sábado se llevaron a cabo trabajos para la instalación de un nuevo semáforo en el cruce de las avenidas Rodolfo Landeros Gallegos y Poliducto en el fraccionamiento Pericos, que era una petición muy sentida de quienes transitan a diario por ambas vialidades.

Tras un estudio de factibilidad para semaforización de este importante cruce vial, la Secretaría de Obras Públicas Municipales levantó la estructura para que en próximos días comience el funcionamiento de este semáforo que dará mayor seguridad a peatones y agilizará el tránsito vehicular de la zona.

Por su parte, la Dirección de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informará oportunamente a la ciudadanía antes de que entre en operación esta nueva señalización vial, con el fin de que las y los conductores puedan adaptarse de manera gradual y segura.