Semaforazo deja 1 herido en Ruiz Cortines

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un accidente se registró la mañana de este martes en el que se vieron involucrados dos vehículos, dejando múltiples daños.

De acuerdo con la información, un hombre identificado como Flabio “N” de 52 años a bordo de un vehículo marca Volkswagen en color gris, modelo 2017, con placas de circulación del estado de Aguascalientes, circulaba en sentido de poniente a oriente sobre la Avenida Adolfo Ruiz Cortines.

Al llegar al cruce con Boulevard Juan Pablo II, ignoró la luz roja del semáforo y continuó su marcha de frente, siendo impactado en el ángulo frontal izquierdo por un vehículo marca Renault en color azul, modelo 2023, conducido por Carlos de 23 años.

Ante el impacto, el vehículo Volkswagen salió proyectado varios metros de manera frontal, colisionando contra la base de concreto de un anuncio vial, donde finalmente detuvo su marcha.

De inmediato arribaron cuerpos de paramédicos, quienes valoraron a los conductores implicados, trasladando al conductor afectado en código verde al hospital Tercer Milenio debido a las lesiones que presentaba.

Finalmente se realizó la detención del conductor responsable, así como el aseguramiento de ambos vehículos, debido a los daños causados, valuados en más de 150,000 pesos.