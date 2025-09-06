Sellan Tere Jiménez y Claudia Sheinbaum compromisos por Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, dio la bienvenida a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien realizó una visita oficial al estado, en el marco de su primer informe de gobierno.

El evento se llevó a cabo en el Foro de las Estrellas, donde ambas destacaron la importancia del trabajo coordinado entre la Federación y el Estado para lograr resultados concretos que beneficien a la ciudadanía.

Tere Jiménez reconoció el respaldo del Gobierno de México y subrayó la importancia del diálogo institucional para impulsar el desarrollo de Aguascalientes. Además le pidió a la presidenta Sheinbaum su apoyo para cristalizar algunos proyectos estratégicos que fortalecerán la infraestructura del estado, impulsarán la economía y mejorarán la conectividad regional.

“Por primera vez, México tiene una presidenta y Aguascalientes una gobernadora. Compartimos la alta responsabilidad de encabezar un cambio y ser parte de una historia que aún se está escribiendo. A ambas nos impulsa un compromiso auténtico y profundo para trabajar por la gente y lograr que todas las personas vivan mejor. La felicitamos por su primer informe, pues su presencia es una oportunidad para consolidar la unidad nacional; reconocemos en su visita un mensaje de diálogo y colaboración para caminar juntas con amor a nuestro país y con resultados reales para la ciudadanía”, expresó la gobernadora.

Durante su mensaje, la presidenta Sheinbaum presentó un balance de los primeros once meses de su administración, subrayando los avances en programas sociales, de salud, educación, seguridad pública, infraestructura, entre otros.

“Me da gusto estar con todos ustedes. Quiero agradecer a la gobernadora Tere Jiménez por su recepción. Tenemos que trabajar juntas. Queremos que nadie pase hambre, que todos tengan acceso a la educación, a la salud y a la vivienda, porque son derechos del pueblo de México”, afirmó la presidenta.

Destacó los resultados de los programas federales en la entidad, especialmente aquellos para adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes y productores del campo, así como los de salud y vivienda, entre otros.

Ambas coincidieron en que, por encima de todo, debe prevalecer la voluntad de servir a la ciudadanía y trabajar de forma conjunta para alcanzar un cambio que se traduzca en una mejor calidad de vida para todas y todos.

También estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel; la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán; el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López; la coordinadora general de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez, y el coordinador general de los Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas.