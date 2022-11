Selena Gomez revela que no puede tener hijos por trastorno

Redacción

Selena Gomez, quien además de ser cantante se caracteriza por ser una reconocida actriz ha confirmado recientemente que no puede tener hijos si los quiere concebir de forma natural.

La cantante ha estado sobrellevando una enfermedad mental silenciosa, pero que afecta a muchos. Se conoció a principios de abril del año 2020 que la actriz sufría de trastorno bipolar y por eso se le veía constantemente en el Hospital McLean, considerado uno de los mejores hospitales en cuanto a problemas mentales en los Estados Unidos.

Debido a su diagnóstico y los distintos tratamientos a los que debe someterse, incluyendo las medicinas que debe estar tomando diariamente, no podrá tener hijos de la manera como ella quisiera, pues son medicamentos muy riesgosos y si en algún momento quisiera quedar embarazada, su trastorno podría incrementar, creando severos daños en su salud y la de su bebe.

“Eso es algo muy grande, muy presente en mi vida. Sin embargo, estoy destinado a tenerlos, lo tendré. Mi psiquiatra realmente me guió. Pero tuve que desintoxicarme, Esencialmente, de los medicamentos que estaba tomando. Tuve que aprender a recordar ciertas palabras. Olvidaba dónde estaba cuando hablábamos. Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar, pero aprender a lidiar con eso porque no iba a desaparecer”.

Selena considera que quisiera tener hijos pues le gustaría tener el privilegio de criar a un niño, pero lo haría usando un útero diferente al de ella, algo que hoy es día esta muy de moda.

Con información de Music Mundial