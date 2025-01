Selena Gomez expresa su pesar por las políticas migratorias de EE.UU.

Redacción

Selena Gomez, la cantante y actriz de ascendencia mexicana, se ha convertido en el centro de atención en las redes sociales después de compartir un mensaje de solidaridad hacia las familias afectadas por las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.

La artista publicó un video en su cuenta de Instagram, donde entre lágrimas expresó su dolor por la situación que enfrentan los migrantes, especialmente los niños, debido a las recientes deportaciones impulsadas por la administración estadounidense.

En el video, que fue eliminado rápidamente, Selena Gómez habló con el corazón en la mano sobre las consecuencias de estas medidas, lamentando profundamente el trato que reciben los niños deportados. “Solo quiero decir que lo siento mucho. Están atacando a toda mi gente, y principalmente a los niños. La forma en que lo están haciendo no es la correcta, los están tratando como delincuentes cuando realmente están aquí luchando por tener una vida mejor y por intentar sacar a sus familias adelante”, afirmó la intérprete de Lose You to Love Me.

Gómez también mostró la bandera de México como un gesto de apoyo a su país de origen y la de sus abuelos. Sin embargo, tras el video, la cantante compartió un segundo mensaje en el que expresó su molestia por la reacción que sus palabras provocaron. “Aparentemente no está bien mostrar empatía hacia la gente”, escribió, en lo que parecía ser una respuesta a las presiones para eliminar el contenido.