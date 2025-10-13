Seguridad Pública con más de 200 quejas y Fiscalía con más de 80 ante Derechos Humanos de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes.- Seguridad Pública y Fiscalía del Estado permanecen como las instancias públicas con alto número de quejas ciudadanas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHA), informó su titular Yessica Pérez Carreón.

“Sí tenemos quejas contra personal de Fiscalía General, contra personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Son quejas diversas, porque tienen que ver con las policías, con el trato, con las actividades. Cuando hablamos de estas áreas, son muchos actores”, comentó la ombudsperson.

En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, Pérez Carreón precisó que se cuenta con un acumulado de 219 quejas en lo que va del año, mientras que la Fiscalía General de Aguascalientes suma 88 quejas en ese lapso.

“Nosotros tenemos un tema central que es la responsabilidad de la función pública, respecto al ejercicio de los derechos humanos y generar esa conciencia en el servicio público para tener ese respeto a las garantías individuales”, indicó.

La presidenta de la CEDHA abundó que se mantiene la apertura en cuanto a capacitación a personal de instancias como Fiscalía.