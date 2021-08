Seguridad, entre principales preocupaciones en San Francisco de los Romo

Daniela Lomelí

San Francisco de los Romo, Ags.- La seguridad pública es una de las principales preocupaciones entre la población de San Francisco de los Romo, quien externó su preocupación por delitos como el robo o el consumo de sustancias ilícitas en las colonias.

En un ejercicio de opinión realizado por El Clarinete, se conoció que la ciudadanía considera necesaria la contratación de más elementos de seguridad pública en el municipio, con el fin de que se vigilen más espacios.

“Yo creo que la seguridad, faltan policías, faltan patrullas. Uno siempre debe estar al pendiente de si cerró bien la puerta, las ventanas, porque en una de esas no vaya a ser que se aprovechen y se metan a robar, entonces creo que más seguridad estaría bien”, comentó Clarissa Martínez.

“Creo que hace falta más policías y castigos más fuertes para los rateros o para los que se la pasan drogándose, porque una vez me tocó que agarraron a un muchacho que se había metido a robar pero ahí estaba otra vez como si nada, entonces siento que no sirvió de nada que lo detuvieran”, opinó Francisco Reyes.

Además de situaciones como el robo en los domicilios y la venta o consumo de drogas, otros ciudadanos, como Esperanza Rodríguez, señalaron su preocupación ante disturbios que se presentan entre vecinos y que en ocasiones terminan en riñas.

“Si hablamos de seguridad, la verdad es que yo me he sentido bien, no me han robado ni nada, pero sí me gustaría que vigilaran más a los muchachos que andan por ahí, que no se peleen o que no anden haciendo nada malo, nada más eso, porque eso de repente sí se ve”

Otras necesidades del municipio son la falta de parques y jardines en las colonias, el agua potable y la colocación de más contenedores de basura, según las opiniones de otros ciudadanos.