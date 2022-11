Seguridad, agua y obras, lo que más piden los aguascalentenses

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La seguridad, agua y obras públicas son los temas que son más urgentes para algunos ciudadanos de Aguascalientes, aunque también se requiere del impulso de otros puntos, como el empleo y la movilidad, según la opinión de varias personas que fueron entrevistadas por este medio.

El sondeo, realizado entre habitantes de la capital y del municipio de Jesús María, arrojó que la mayoría de las personas estaban preocupadas por el tema de seguridad, ya sea por las condiciones de sus colonias o por la incidencia de crímenes en las entidades vecinas.

“Yo pienso que se tiene que trabajar en la seguridad, porque yo creo que con el paso del tiempo, muchos jóvenes han ido de mal en peor, ya no piensan en las consecuencias, no sé qué tengan en la cabeza, no sé la verdad, pero yo siento que ya son más bravos, piensan que no va a pasar nada y ahí andan, entonces la cosa es que los policías estén más atentos a eso”, consideró Estela Martínez, una madre de familia.

“Por lo que se ve en las noticias, o lo que uno escucha, hace falta más seguridad, más vigilancia. Gracias a Dios aquí no nos tocan cosas tan graves como luego se oye, que incendian coches, que balaceras, bueno sí hemos tenido aquí pero no como en otros lados ¿verdad?, que se van contra los policías, pues no gracias a Dios pero pues sí tendrían que detener a los rateros, a los violadores, que no los suelten al día siguiente”, mencionó el señor Octavio Luna.

Otro tema importante es el del suministro del agua en los domicilios. A decir de Jovanna, una estudiante de preparatoria en la capital, este es un problema constante en su casa y entre sus vecinos, en la zona oriente.

“En mi caso, creo que se necesita más agua. Tenemos que estar con unas cubetas guardando agua, a veces unos días sí hay pero otros no, y nosotros pensábamos que era una fuga o algo en mi casa, pero luego hablando con unas vecinas nos dimos cuenta de que ellos también batallaban con el agua, que pues sí se reportaba el problema pero pues era lo de siempre”.

“En mi colonia casi no veo que tengamos problemas, bueno es que ahí todos son muy tranquilos y nos conocemos, pero por ejemplo ahora que pasó el calor sí me acuerdo que nos faltó el agua, ahorita ya es muy raro, pero sí se siente uno intranquilo cuando no tiene agua, que para el baño y los trastes más que nada, no puedes hacer las cosas agusto, yo lo que diría que falta es mejorar lo del agua”, señaló Lorena Díaz, que vive en Jesús María.

Por su parte, el señor Eduardo Pérez opinó que lo que se debe mejorar en la entidad es la condición de las vialidades y banquetas, ya que algunas son prácticamente intransitables debido al daño provocado por el tiempo.

“A lo mejor mucha gente no se fija o ya de plano no le importa, porque ya se acostumbraron a verlo así, pero hay muchas banquetas que de plano están feas, feas. Las calles, algunas pues ya no qué digo, pero en las banquetas sí es muy urgente un cambio. Ves a los viejitos, a las personas en silla de ruedas de van por la calle pero no es su culpa, claro que no van a pasar por las banquetas quebradas, disparejas”.

“Creo que sí se necesita mucho la pavimentación de las calles, uno se queja de los baches y eso pero hay muchas colonias que no están en el centro y necesitan banquetas, calles. Ahora, también se necesitan parques, canchas. Uno va a otro lado y se asombra de lo bonito que están algunas casas, sus calles, que tienen jardines cerca, incluso aquí en Aguascalientes, pues qué más le gustaría a uno ver su calle también así, bonita”, señaló Juan Guerra, trabajador de un taller mecánico.

Otras voces indicaron que lo que más se necesita en Aguascalientes es la generación de mejores empleos y salarios, y también el mejoramiento del sistema de transporte público, especialmente en los camiones urbanos.