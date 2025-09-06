 Según el feng shui esto significa la presencia de cucarachas en tu casa

Redacción

Ciudad de México.-La presencia de cucarachas en el hogar suele ser motivo de alarma y desagrado, pero desde la perspectiva del feng shui puede tener un significado más profundo que va más allá de lo físico.

Este sistema milenario de origen chino se basa en la armonización de los espacios para permitir que la energía vital, conocida como chi, circule de forma adecuada.

De acuerdo con especialistas en feng shui, la aparición de cucarachas puede interpretarse como una advertencia de que la energía en el hogar está bloqueada o estancada, lo que genera desequilibrio en el ambiente.

El chi detenido puede manifestarse en acumulación de desorden, suciedad, humedad o rincones descuidados que se convierten en focos de infestación, y por ello el insecto se convierte en un símbolo de alerta.

Aunque el feng shui tradicional no menciona explícitamente a las cucarachas en sus textos clásicos, expertos contemporáneos como los consultores de Feng Shui Tricks y Phong Thủy BTA coinciden en que su presencia es una llamada a la acción para limpiar, reorganizar y revitalizar el espacio.

Cucarachas y otros insectos según el feng shui

Los insectos prosperan en ambientes oscuros y húmedos, y esto suele coincidir con áreas del hogar donde la energía no fluye bien.

Desde esta óptica, la cucaracha no es solo una plaga, sino un indicador de que algo debe transformarse en la casa y, por extensión, en la vida de quienes la habitan.

El simbolismo no se limita al entorno físico. Otras corrientes espirituales consideran que las cucarachas representan resiliencia y supervivencia, pero también traen un mensaje incómodo sobre hábitos, emociones o aspectos de la vida que han sido ignorados y que necesitan atención.

En este sentido, ver cucarachas de manera recurrente puede ser una invitación a reflexionar sobre el orden emocional, el manejo del estrés o incluso la necesidad de cerrar ciclos que se han prolongado más de lo necesario.

De alguna manera, el estado de la casa refleja el estado interno de sus ocupantes, y la aparición de estos insectos puede interpretarse como un espejo de áreas de descuido emocional o mental.

El chi estancado tiene consecuencias en la dinámica del hogar. Según el feng shui, cuando la energía no circula correctamente, pueden aumentar los conflictos familiares, aparecer sensaciones de agotamiento o presentarse obstáculos en proyectos personales.

Las cucarachas suelen habitar en grietas, debajo de muebles pesados, detrás de electrodomésticos o en espacios con restos de comida, lo que simboliza la existencia de zonas energéticas muertas o bloqueadas. Al detectarlas, es recomendable realizar una limpieza física profunda, eliminar fuentes de humedad, reparar filtraciones y sellar puntos de entrada para evitar que las plagas regresen.

Todo ello tiene un correlato energético: despejar el espacio permite que la energía vuelva a moverse y que el hogar recupere su armonía.

Además de la limpieza física, el feng shui recomienda complementar la acción con rituales de purificación energética.

Esto puede incluir sahumerios con hierbas como romero, salvia o incienso, el uso de sonidos como campanas o cuencos tibetanos para mover el chi, y la colocación de flores frescas para revitalizar el ambiente.

Este tipo de prácticas no solo alejan energéticamente la sensación de infestación, sino que también generan una atmósfera renovada que invita al bienestar. Algunos especialistas sugieren prestar especial atención a la cocina y la entrada de la casa, ya que son áreas clave para el flujo de energía y donde suelen aparecer los primeros signos de desequilibrio.

La prevención es un elemento fundamental en esta filosofía. Mantener la casa ordenada, bien ventilada e iluminada es crucial para que el chi circule sin obstáculos. Una casa limpia no solo ahuyenta a las cucarachas, sino que favorece que las personas que viven en ella se sientan más ligeras y en paz.

Desde el feng shui se enfatiza que cada objeto, rincón y color del hogar influye en la energía, por lo que el desorden y la acumulación actúan como anclas que impiden avanzar. Así, la erradicación de plagas no es solo una cuestión de salud, sino también de equilibrio energético.

Finalmente, el mensaje de las cucarachas puede interpretarse de manera personal. Su persistencia y capacidad de adaptación invitan a replantear la manera en que enfrentamos los retos de la vida. Tal vez el hogar necesita más que limpieza: puede requerir un cambio de hábitos, de rutinas y de actitudes que permitan atraer experiencias más positivas.

El feng shui no busca infundir miedo ante la presencia de estos insectos, sino transformar su aparición en una oportunidad para mejorar la calidad de vida y abrir espacio a nuevas posibilidades.

Con información de Excélsior