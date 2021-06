Seguirán semanas calurosas en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El efecto de la canícula provocará semanas calurosas para el estado, ya que podrían registrarse temperaturas máximas de hasta 34 grados centígrados, señaló Elsa Marcela Ramírez López, catedrática e investigadora del departamento de Ingeniería Bioquímica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

En charla con El Clarinete, comentó que aunque Aguascalientes no está dentro de la lista de entidades que registrarán uno de los mayores impactos del calor derivados de esta temporada del año, esto no indica que no se vaya a presentar un incremento gradual en las temperaturas.

“Nosotros en Aguascalientes estamos acostumbrados al calor seco, pero en muchas otras regiones no, por ejemplo, entre los estados que van a sentir mucho más la canícula no estamos nosotros, pero no quiere decir que no lo sintamos y que no se presente”

Explicó que nuestro estado ya está acostumbrado a no recibir lluvias constantes a lo largo del año, por lo que se llevan a registrar temperaturas superiores a los 30 grados, por lo que estimó, durante el periodo de canícula se alcanzarán hasta los 34 grados o más.

“Nosotros ya tenemos varios años en donde las temperaturas han incrementado hasta los 30, 34 o 40 grados centígrados, entonces en esos días quiere decir que podemos tener esa condición de que se incremente a casi 40 grados o más”

Por ello, la investigadora recomendó a la población el mantener el lavado de manos constante, ya que en esta temporada suelen incrementarse las enfermedades diarreicas, sin mencionar que el riesgo del Covid-19 sigue latente.

También invitó a la ciudadanía a asegurarse de cocinar bien los alimentos como la carne y a protegerse de la fuerte exposición solar si se necesita salir de casa.