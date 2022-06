Seguirán multas a conductores de transporte pesado que no usen libramiento de Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El alcalde Leonardo Montañez Castro reiteró que se mantendrá la negativa para que unidades de transporte pesado circulen por la ciudad sin una causa justificada, aunque ofreció mantener la comunicación con representantes de este sector que vienen cuestionando esa orden.

“Siempre hemos estado abiertos al diálogo. Aquí el tema es que pueden entrar, porque traen mercancía a la ciudad, pero deberán de sujetarse a los horarios que establezca la autoridad donde no pueden entrar en horario pico, pues hay transporte que debe descargar mercancía”, aseveró en entrevista.

Durante la actividad del Miércoles Ciudadano de este día en palacio municipal, representantes de transportistas buscaron reunirse con Montañez Castro para evitar las sanciones financieras. El edil puntualizó su negativa para que unidades de carga pesada circulen si no tienen una justificación comercial y les instó a que usen el libramiento carretero inaugurado en semanas previas.

“El tema es que quienes no tengan que ingresar a la ciudad o que van de paso son quienes no deben cruzar como los dobles remolques. Los accidentes que se han generado por la velocidad y por no respetar los límites, a eso le combinamos cargas de más de 25 toneladas genera un problema”, agregó.

– ¿Se mantienen las multas a quienes no cumplan?

– Se mantienen para quienes no tengan una causa justificada de cruzar por la ciudad.

El presidente municipal notificó que, tras la apertura del libramiento carretero, sí se ha reportado una disminución en cuanto al paso de transporte pesado por la ciudad capital.