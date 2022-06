Seguirán los cambios en gobierno de Aguascalientes: Orozco

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras apuntar que a nadie se le tiene a fuerzas en la administración a punto de concluir, el gobernador Martín Orozco Sandoval expuso que no se descartan más cambios en el gobierno que encabeza.

-¿La semana pasada se dio el cambio en Seggob, habrá más cambios de cara a los últimos meses de su gobierno?

-La verdad es que habrá quien quiera participar en otro sexenio y tendrá que irse ante o aquellos que traen algunos proyectos personales que quieran emprender antes de concluir la administración, entonces yo te pudiera decir que yo no tengo planes de hacer ajustes pero se pudieran dar.

A su vez Orozco reiteró que a nadie se le tiene a la fuerza en la administración, por lo que si alguien requiere de irse no tienen ningún problema.

En tema aparte el mandatario estatal dijo en entrevista colectiva que contempla la docencia como actividad al término de su sexenio, recordando que ya estuvo como maestro dando clases en la Universidad Bonaterra, lo cual le gustó.

Habló de volver a la aulas para concluir con una maestría que dejó pendiente antes de asumir el cargo como gobernador, así como buscará aprender algunos idiomas que le llaman la atención.