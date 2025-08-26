Seguirán las lluvias fuertes en Aguascalientes este martes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes registrará este martes lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo informó que durante el día se espera cielo medio nublado a nublado en la región, con ambiente fresco a templado por la mañana, mientras que por la tarde el clima será cálido a caluroso.

Las precipitaciones, que podrían alcanzar entre 25 y 50 milímetros, incrementarán el riesgo de encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos en distintos puntos de la entidad.

Además, el SMN advirtió que las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría reducir la visibilidad en zonas urbanas y carreteras, y recomendó extremar precauciones ante posibles afectaciones en la movilidad.

En cuanto al viento, se prevén rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora en el estado, condiciones que podrían intensificarse durante el desarrollo de las tormentas.

La Mesa del Norte también resentirá los efectos del temporal: Chihuahua y Durango tendrán lluvias muy fuertes, mientras que en Coahuila, Nuevo León y Zacatecas se esperan precipitaciones de la misma intensidad que en Aguascalientes. En San Luis Potosí, en tanto, se prevén intervalos de chubascos.