Seguirán fallas en servicio de agua con MIAA; reconoce Montañez

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- ‘Desde luego que no significa que por llegar MIAA ya no habrá fallas’ en el servicio reconoció el presidente municipal capitalino, Leonardo Montañez Castro, al ser cuestionado sobre si prevén que tras negarse la prórroga a Veolia pueda haber represalias o se desentiendan del servicio.

A lo que el primer edil respondió ‘no, VEOLIA una empresa responsable, y desde luego que no será así, ustedes saben que el suministro tiene fallas de manera ordinaria, y desde luego que no significa que por llegar MIAA ya no habrá fallas, hay que ser muy responsables y decir las cosas de frente’.

Luego sentenció, ‘pues desde luego que las fallas siempre las va ha ver, fallan, en este caso tenemos problemas en los pozos, algún problema en la red, algún colapso en una falla que nos colapse una tubería central, como lo que pasó en la avenida Veracruz, ahí en la Del Valle donde tuvimos problema y que después nos dimos cuenta que dónde pasa la falla ahí fue donde se había colapsado el tubo principal, entonces fallas, pues desde luego que las fallas son parte del proceso, aquí lo más importante pues es dar las respuestas a tiempo, las soluciones a tiempo’.

Con respecto a si prevén algún tipo de represalia, dijo ‘no las veo, no, no, la verdad es que no veo represalias, porque aparte bueno ustedes saben Veolia no solamente tiene inversión en Aguascalientes, tiene inversiones en otras partes del país, tiene inversiones en diferentes estados de la República mexicana, y desde luego que ellos no van a jugar con su prestigio’.

Finalmente aseveró ‘yo no creo que estén enojados, y digo, finalmente yo no creo que estén enojados, porque reitero 30 años de buenos clientes, y eso manda un mensaje no solamente a nivel país, sino internacional de que en Aguascalientes se respeta el estado derecho, que en Aguascalientes se cumplen los compromisos y los acuerdos contraídos hace casi 30 años; yo creo que debemos de quedarnos con esta parte y sabemos que en el caso de la empresa pues desde luego que después de 30 años pues lo mejor qué se podría hacer pues es estar al pendiente, para decir ‘oye, en lo que necesiten ahí estaremos para apoyarles’, verdad después de 30 años de qué fuimos buenos clientes’.