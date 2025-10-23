“Seguir haciendo cine y teatro”: meta de Silverio Palacios

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- “Aguascalientes es mi segunda tierra madre”, puntualizó el actor y director Silverio Palacios, quien fue objeto de un reconocimiento durante los festejos del aniversario 450 de la fundación de la ciudad.

“Aguascalientes es mi segunda tierra y me hicieron un reconocimiento, considerándome un visitante distinguido de esta tierra prometedora, de un corazón gentil, amable y de gente buena, con lo cual he podido conquistar amigos”, declaró en entrevista colectiva.

Palacios ha participado en películas mexicanas que van desde filmes conocidos como ‘El infierno’, ‘Matando cabos’ o ‘Y tu mamá también’ hasta producciones internacionales en los casos de ‘Sundown’ y ‘La Leyenda del Zorro’

“Vamos a seguir haciendo cultura, seguir haciendo cine, seguir haciendo teatro y seguir haciendo amigos en Aguascalientes”, remarcó el intérprete.

– ¿Qué le gusta más: la pantalla grande o el teatro?

– Ambas, pero híjole, el teatro. Que por algo se construyen estos recintos majestuosos como el Teatro Morelos.

Silverio reiteró que buscará seguir aportando en los aspectos de la interpretación donde se ha desempeñado.