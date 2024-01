Sedesom no frenará apoyos sociales en año electoral

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Los apoyos que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesom) otorga a la ciudadanía no serán suspendidos, anticipó el titular de la dependencia, Christian Gutiérrez Márquez, quien afirmó “no tienen nunca porque frenarse”.

Lo anterior al ser cuestionado sobre el hecho de que este 2024 es año de proceso electoral y sobre si se tenía todo programado para evitar un mal uso de los recursos públicos a lo cual respondió “claro totalmente hacerlo de una manera muy cuidadosa y de una manera, siempre desde un tema valorando todo el tema jurídico, y obviamente desde un tema muy, muy cuidadoso; sabemos que es un año electoral y con mayor razón si bien se ha venido haciendo siempre de una manera cuidados y siempre respaldándolos en los programas y en las reglas de operación, ahora se tiene que hacer de una mayor”.

En la parte final de la entrevista tocante al tema de sí se debe frenar la entrega de apoyos por el periodo electoral, externó “para nada, no, no tienen nunca por que frenarse los apoyos, sobre todo, ningún programa que esté dado de alta como tal, como un programa aprobado y dado de alta, como un programa por el Municipio en el programa anual tiene porque frenarse y mucho menos un programa que es para apoyo, para apoyo básico de la sociedad, obviamente hay que cuidar todo este esquema en el tema electoral, como no publicitar, como siempre los temas de apoyos debe de ser muy claro en el que los apoyo se dan a nombre del municipio y no de ningún de ningún funcionario, pero son esquemas que todos los debemos de conocer y así es cómo se vendrá trabajando por parte de esta secretaría”.