Secuestran a esposa de alcalde Villa Hidalgo, Jalisco en Aguascalientes donde reside

Mundo Tamaulipas

Jesús María, Ags.- Un grupo delincuencial afín al Cártel Jalisco Nueva Generación en primera instancia, privó de la libertad a principios de este mes de febrero, al presidente municipal de Villa Hidalgo, Jalisco, Jaime Cruz Villalpando, y a dos funcionarios más del ayuntamiento, quienes se presentaron ante la célula delictiva, a cambio de liberar a su hijo, previamente privado de la libertad.

La noche de este sábado, la esposa del alcalde y presidenta del DIF, Brenda Marisol Montañez Saucedo, fue secuestrada por ese mismo cártel, que le exige al munícipe, entre otras cosas, la destitución del secretario de Seguridad Pública.

Recuento de hechos..

En las primeras horas del pasado 4 de febrero, fueron colocadas en diferentes puntos de la ciudad d Aguascalientes, una serie de mantas con amenazas en contra del empresario de espectáculos, que llevaba la presentación del cantante Óscar Maydon, al palenque.

El grupo criminal que se adjudicó la autoría de las narcomantas, fue el liderado por un sujeto apodado “El Charro”, identificado por las autoridades federales de seguridad, como el lugarteniente del CJNG, en el estado de Aguascalientes.

Eso provocó que se cancelara el concierto del exponente de corridos, quien a través de un video mencionó:

“Viejones, nomás quiero aclararles un tema y explicarles. Yo creo que mis fans se merecen un mensaje y decirles que estamos bien, que todo está bien con Óscar Maydon, (las amenazas) fue un roce ahí entre plazas y empresarios, yo no sé, no queremos que pase nada y si se canceló el concierto de Aguascalientes, fue por el bien de todos, entonces, nada más quiero que deslinden ahí esas noticias, la gente amarillista que (dicen que) Óscar Maydon (está) relacionado con el narco. Gracias a Dios la narcomanta no fuera para nosotros, pero aquí estamos saliendo para aclarar las cosas, mis fans; estamos todos bien, estamos trabajando; estamos en el estudio; les mando un abrazo y espero podernos ver pronto

Las investigaciones, indican que Sebastián Cruz, el promotor del evento, cantante, e hijo del alcalde de Villa Hidalgo, se dirigió esa noche a Tepatitlán, Jalisco, donde fue citado para supuestamente solucionar el tema de las mantas dirigidas en su contra.

Alcalde de Villa Hidalgo recibe amenaza de secuestro contra su hijo

Horas después, el presidente municipal de Villa Hidalgo y padre de Sebastián, Jaime Cruz, de Movimiento Ciudadano, recibió una llamada de los plagiarios, en la que le informan que tienen a su hijo.

En la conversación telefónica, a la que tuvo acceso EL Universal le exigen que se presente, “para arreglar el problema” que, dicen, es con él.

En la grabación, de poco más de 13 minutos, el alcalde jalisciense, le reitera a El Charro, que él y su familia, son personas de trabajo que nunca han estado relacionadas al crimen organizado.

“Nosotros somos hombres de trabajo; hombres de entrega; nosotros nos dedicamos a trabajar día y noche; no nos metemos con nada, ni con nadie, gracias a Dios… Yo no estoy inmiscuido con nada ni con nadie, te lo juro”.

“Lo que queremos, más que nada, es que entremos en un acuerdo y en una conversación que no les afecte a ustedes y que no nos afecte a nosotros”, señala, El Charro, quien luego de varios minutos y tras poner al teléfono al hijo del alcalde, logra persuadirlo, para que se reúna con ellos.

En la llamada telefónica, el presidente municipal le propone al líder criminal que se vean en Aguascalientes, ciudad ubicada a no más de 15 minutos de su municipio, Villa Hidalgo, por lo que, al final, el sujeto accede.

Cruz Villalpando enfrenta nuevas amenazas del CJNG tras el secuestro de su familia

Los informes mencionan, que Cruz Villalpando, fue citado ese mismo 5 de febrero, a las 6 de la tarde, en una cafetería de Aguascalientes, a donde acudió con dos funcionarios más del ayuntamiento y de donde son llevados por gente armada, a una casa de seguridad de Tepatitlán, Jalisco.

En las investigaciones, quedó establecido que el alcalde es encarado por quien se identificó como jefe de plaza, quien le aclara que las mantas, así como su secuestro y el de su hijo no es por la presentación del cantante en el palenque.

En la denuncia presentada, se expone que el líder criminal, lo responsabiliza de supuestamente tener nexos con un grupo delictivo antagónico y que su exigencia, entre otras, es la destitución inmediata del secretario de Seguridad Pública Municipal y el nombramiento de uno, puesto por su cártel.

“A lo que el alcalde accede, liberándolos y escoltándolos hasta La Joya, Jalisco, regresando todos (el hijo, el presidente municipal y funcionarios) a Villa Hidalgo”, cita el informe ministerial de Aguascalientes.

Las fuentes consultadas, informaron que, como resultado, Sebastián Cruz, empresario, cantante e hijo del presidente municipal, tuvo que huir a Estados Unidos, por su seguridad.

Revelaron que el miércoles, jueves y viernes, pasados, el alcalde emecista, “estuvo recibiendo llamadas, exigiéndole que destituyera al secretario (de Seguridad Pública), a lo que él les dio largas, sin destituirlo hasta el día de hoy; y posteriormente le llamaron para a que supiera que privaron de la libertad a su esposa”.

En la denuncia, se refiere que la noche de ayer sábado, Brenda Marisol Montañez Saucedo, presidenta del DIF municipal y esposa del alcalde, fue privada de la libertad por un grupo armado, al salir de un coto residencial en Aguascalientes.

Se trata del residencial Ruscello, ubicado sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en Jesús María, Aguascalientes, de donde también se llevaron a un vecino de ese lugar, junto con la esposa del presidente municipal.

Las autoridades ministeriales, tuvieron conocimiento de una llamada que el grupo criminal le hizo al alcalde Jaime Cruz, en donde le pusieron al teléfono a su esposa, quien mencionó que “se encontraba bien”.

En la llamada, ese cártel le reitera sus exigencias, en busca del avance de sus tropas a ese municipio de Villa Hidalgo, reconocido por su industria textilera.

Las autoridades ministeriales, confirmaron que la familia de la otra víctima, privada de la libertad junto con la esposa del alcalde, ya presentaron también la denuncia.

Autoridades federales de seguridad, identificaron a El Charro, como el principal lugarteniente del CJNG, y generador de violencia en el estado de Aguascalientes.

El Charro, cabeza del grupo de élite del CJNGA “Fuerzas Especiales Cha”, se adjudicó el secuestro y asesinato, perpetrados el pasado 30 de enero, del empresario hidrocálido, Ricardo Rodríguez Zamora.