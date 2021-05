Sector inmobiliario cerca del colapso por cierre de RPPyC. Demandan solución al gobierno de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Brokers hipotecarios y asesores en venta de viviendas se manifestaron afuera de Palacio de Gobierno en demanda de una solución a la problemática del Registro Público de la Propiedad que desde hace un año se encuentra sin operación, debido a un presunto hackeo, argumentando que está colapsando al sector inmobiliario por falta de apertura crediticia para venta de vivienda usada.

La manifestación congregó a poco más de una veintena de personas quienes llevaron pancartas con mensajes al gobernador Martín Orozco Sandoval, exigiendo una solución inmediata al área oficial que no está operando de manera regular desde el año pasado y calcularon pérdidas por más de 100 millones en créditos hipotecarios.

A nombre de los asistentes, Jorge González puntualizó que el cierre del Registro Público ha derivado en que diversos bancos están rechazando autorizar préstamos para compra de casa, liquidez o construcción de obra, cuando el dueño de la garantía a hipotecar es una persona física.

“Se da el hackeo desde febrero del año pasado. Nos dice gobierno del estado que se perdió información de los últimos cinco años, que iban a tratar de rescatarla y ver el soporte de la información. En marzo del año pasado abrieron nuevamente y comentaron que las cosas iban bien. Pero entonces lo que ocurre fue que los certificados de gravamen empiezan a salir con errores, con nombres de otras personas o que no existen”, definió.

González advirtió que esta problemática desde inicios de 2020 puede ocasionar consecuencias negativas para el gremio. “Esto está colapsando el sector inmobiliario. Ha sido muy complicado para nuestras empresas, para las inmobiliarias, los brokers y hasta para la misma gente”, subrayó.

– ¿Cuál es el motivo de los bancos para no otorgar créditos?

– Porque no hay certeza jurídica, ese es el problema. Los bancos decidieron desde agosto que no iban a dar más créditos en Aguascalientes, sólo para casa nueva porque tiene antecedentes más recientes.

Otro de los asesores hipotecarios, Oscar Díaz cuestionó que la problemática del Registro Civil tenga más de un año y el gobierno estatal no haya brindado una respuesta. “Hay muchísima gente afectada en el mercado inmobiliario. Lo más fácil es decir que los hackearon, pero queremos soluciones. No sé cuánto tiempo o que trasfondo pueda haber para que no lo quieran solucionar”, demandó.

En tanto que Karina González calculó pérdidas financieras por alrededor de 100 millones de pesos en falta de colocación de créditos hipotecarios. “En los ocho meses que se ha parado, si juntamos todo el estado y lo que más nos urge es cuáles son las negociaciones entre gobierno y la asociación de bancos”, agregó.

En el posicionamiento escrito que entregaron a gobierno del estado, los asesores hipotecarios quienes calificaron la situación del gremio como “insostenible” y propusieron la instalación de una mesa de trabajo en conjunto con asociaciones bancarias.

“Estamos en terapia intensiva”, finalizaron.