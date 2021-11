Secretaria de seguridad de JM no cuenta con certificación policial: Flores 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La secretaria de seguridad pública del municipio de Jesús María recién nombrada por el alcalde Antonio Arámbula, no cuenta con certificación policial, ni experiencia en la materia, reveló el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Femat.

Añadió que son respetuosos de la determinación tomada por el alcalde, sin embargo mencionó que la sugerencia fue de que se nombrara a una persona que reuniera el perfil que exige la legislación federal en materia de seguridad pública.

-¿Entonces el riesgo es que desde la federación se la tiren abajo?

-Si ese es un riesgo efectivamente, tenemos como límite a octubre para tener certificados a todos nuestros policías y mandos.

-¿Y ya le informaron de ello al alcalde de Jesús María, de lo de su secretaria?

-Pues no tenemos que informárselo, creo que debemos ser conocedores de la ley, pero aun así informamos a los alcaldes salientes de estas disposiciones, entonces en su caso el repitió en el cargo ,entonces conoce de ello.

Al final el encargado de la política interna del estado indicó que no hay confrontación con el municipio, sin embargo se trata de una disposición federal que tiene que acatarse.