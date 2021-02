Secretaría de la Familia no es pago a la Iglesia: Cortina

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Manuel Cortina Reynoso, subsecretario de gobierno de Aguascalientes, reconoció que no hay un presupuesto asignado del Ejecutivo hacia la nueva creación de la Secretaría de la Familia, aunque aclaró que el objetivo es no incrementar erogaciones para la administración estatal.

“La intención no es crear ningún tipo de estructura. De hecho, no hay presupuesto asignado para eso. No implica gastos, simplemente es un reacomodo en la forma de trabajar de las mismas piezas que existen y en ese sentido es la reforma”, aseveró el funcionario.

– ¿Se habla de un favor a la Iglesia con esta secretaría?

– No, creo que es una mala apreciación de lo que se está haciendo. La intención de crear la Secretaría de la Familia no es incrementar ni un solo peso de presupuesto, son las mismas dependencias orientadas en un sector para trabajar coordinadamente.

Cortina Reynoso abundó que el eventual cargo de titular de la Secretaría de la Familia sería asumido por quien funja como directora o director del DIF, para orientar todo el sector social hacia un mismo objetivo.

El Congreso de Aguascalientes aprobó el viernes último la creación de la Secretaría de la Familia en el gobierno de Aguascalientes, la cual por cierto fue una promesa de campaña emitida en mayo de 2016, ante dirigentes del Opus Dei.