Sebastián Rulli también arremetió en contra de famosos que hicieron propaganda

Redacción

Ciudad de México.- Este fin de semana, una gran cantidad de personalidades del mundo del espectáculo y de las redes sociales publicaron mensajes de apoyo a favor del Partido Verde. Como era de esperarse, el hecho causó indignación entre la sociedad y otros famosos como Facundo y Sebastian Rulli.

A través de sus historias de Instagram, el actor argentino nacionalizado mexicano manifestó su rechazo contra la propaganda política que realizaron actores y actrices como Sherlyn, Regina Murguía, Lambda García, Bárbara de Regil, Brandon Peniche, Mariana Echeverría, Raquel Bigorra, Raúl Araiza, Celia Lora, entre otros.

“Perdón, pero no me puedo callar esto. Veo las historias de algunos compañeros, algunos influencers y dicen: ‘Es que a mi no me gusta hablar de política ni de fútbol ni de religión… pero estoy de acuerdo con algunas iniciativas de unos partidos’, que se ve que les pagaron por decir esa estupidez”, dijo Sebastián Rulli.

El actor de 45 años pidió congruencia a quienes difundieron mensajes políticos en plena veda electoral, pues aseguró que muchos no ejercieron su voto, otros no tienen pasaporte mexicano y algunos más ni siquiera están en México.

“La dignidad no tiene precio”, finalizó.

“No se vendan” así es como reacciona el actor #SebastianRulli hacia algunos actores e influencers que apoyan a algún partido político. #Elecciones2021 pic.twitter.com/YdCimMHeXT — Entre Famosos Mx (@entrefamososmx) June 6, 2021

Con información de El Heraldo de México