Seattle pega primero en serie de campeonato Liga Americana

Toronto, Canadá. – Con una actuación dominante del lanzador mexicano Andrés Muñoz y una ofensiva oportuna liderada por Jorge Polanco, los Marineros de Seattle lograron anoche su primera victoria en una Serie de Campeonato desde el año 2001, al imponerse 3-1 a los Azulejos de Toronto.

Muñoz, oriundo de Los Mochis subió a la lomita en el cierre de la novena entrada y no dio concesiones, retirando el inning en orden. El out 27 cayó al dominar al tijuanense Alejandro Kirk, completando así una labor impecable para asegurar el salvamento.

La ofensiva de los Marineros fue encabezada por Jorge Polanco, quien demostró ser fundamental al remolcar un par de las tres carreras de su equipo, proporcionando la ventaja necesaria para que el cuerpo de pitcheo hiciera el trabajo.

Este triunfo representa un hito para la franquicia de Seattle, que rompe una larga sequía en esta instancia de los playoffs. El equipo da un paso importante en la contienda, celebrando en grande su vuelta al camino de la victoria en la postemporada.