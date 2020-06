Se vive temporada para proliferación de enjambres: Muñoz

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Nos encontramos dentro de la temporada de mayor generación en cuanto a enjambres, reconoció Eduardo Muñoz de Luna, coordinador municipal de Protección Civil de la capital, quien recomendó a la población no atacarles de forma unilateral.

“De los meses de abril a agosto es cuando tenemos los enjambres, ya sean de abeja o de avispa. Proliferan más en estos meses, debido a las condiciones climatológicas”, indicó el funcionario.

Muñoz de Luna estableció que no todos los enjambres son peligrosos, explicando que hay algunos se establecen en ciertas zonas; otros son recolectores y algunos únicamente de paso.

“Pedirles que cuando los pique una abeja solamente se quiten el aguijón y no se pongan nada más. No hay que atacarlas tampoco, pueden llamar a la coordinación de Protección Civil. Nosotros no las matamos, sino que las movemos del lugar a una zona libre de personas”, definió.