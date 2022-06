Se vive crisis de fe y también de la razón: diócesis

Gilberto Valadez

Aguascalientes.- En los actuales tiempos persiste una crisis de fe, pero también de la razón, comentó Rogelio Pedroza González, vocero de la diócesis local, quien al respecto exhortó a mantener el diálogo.

“La iglesia propone el Evangelio que no va contra la razón, sino que fortalece la razón. Tanto la razón como la fe son alas para buscar a Dios, así como lo mencionó en su momento el Papa Juan Pablo II, y ambas están en crisis. Vemos una crisis antropológica”, apuntó.

Pedroza González mencionó que, en el caso de la religión, la iglesia católica no mantiene un rechazo en contra de nuevos movimientos, sino que se busca privilegiar el decoro que corresponde a cada persona.

“No se puede ir en contra de la dignidad del ser humano. Si me permiten la expresión, no podemos asociarnos o ir a la par con movimientos que parecen estar a favor del ser humano, cuando van en contra de una antropología. No solamente antropología cristiana, sino en la recta razón”, comentó.

El vocero de la diócesis católica reiteró que la jerarquía mantendrá su defensa en torno a la dignidad de la persona.