Se va secretario del Congreso de Aguascalientes, duró menos de un año en cargo



Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- De manera inopinada, Rogelio Ramírez Soto presentó su dimisión como secretario general del Congreso de Aguascalientes. Puesto en donde duró menos de un año en el cargo.

La petición fue dada a conocer dentro de la lista de asuntos, en la sesión ordinaria de este miércoles ante el pleno legislativo.

En entrevista con El Clarinete, Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, mencionó que la solicitud de Ramírez Soto se argumentó en base a razones de tipo personal.

“Fue debido a motivos personales, se dio el trámite legislativo correspondiente y se le dio lectura en la sesión”, mencionó en entrevista durante una pausa de la sesión ordinaria de este miércoles.

– ¿Cuándo les avisó?

– Ayer nos avisó y ya no quisimos preguntarle.

Medina Macías adicionó que corresponde a una facultad de la Junta de Coordinación Política proponer el nombre de la persona que ocuparía el cargo de secretario general del Legislativo para que sea votado ante el pleno.

Rogelio Ramírez fue electo como secretario general del Legislativo local durante una sesión del 25 de octubre del año pasado, siendo votado por unanimidad del pleno y tomó protesta de manera formal el 1 de noviembre de 2024.

Precisamente durante la sesión en que fue electo, el entonces diputado panista Luis León elogió el perfil de Ramírez, tras afirmar que “había cumplido con todos los requisitos necesarios”.