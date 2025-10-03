¿Se va el Tec de Monterrey de Aguascalientes?

17 C
Aguascalientes
3 octubre, 2025
Tendencias

El Música

Aguascalientes, Ags.- Fuentes al interior del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, (ITESM) revelaron a este tecleador que en el corto plazo esta institución tal y cómo la conocemos va a desaparecer.

En los hechos va a sufrir un cambio drástico, toda vez que ya no habrá “Tec de Monterrey” en nuestro estado, ya que las cifras con las que opera están en número rojos.

A pesar de los esfuerzos de los directivos por mantener plantillas de estudiantes mínimas la situación económica que vive el estado les hace imposible llegar a sus metas financieras.

Cómo se sabe la institución educativa privada de gran prestigio a nivel nacional es una de las más caras para sus estudiantes; y sí bien hay programas de apoyo para los escolapios (o sus padres o tutores) tales cómo créditos y becas el número de alumnos es insuficiente para mantener la operación de la infraestructura con la que se cuenta.

La solución que encontraron es mutar a una de las variantes del ITESM la cual es conocida cómo Tec Milenio cuyas cuotas son mucho más accesibles para el estudiantado.

Se espera que a más tardar en los próximos 10 meses se de el cambio de Tec de Monterrey a Tec Milenio, la idea es que los alumnos que actualmente estudian en el Tec de Monterrey acaban sus planes de estudios antes de cambiar los planes educativos para no afectar a nadie.

Así las cosas.