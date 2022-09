¿Se va el Capi Pérez de VLA?

Redacción

Ciudad de México.-Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como Capi por las iniciales de su nombre, está envuelto en el escándalo una vez más. Y es que tras ausentarse por vario días de Venga la Alegría -uno de sus tantos proyectos- surgieron especulaciones sobre su posible salida del matutino, sobre todo después de que Sandra Smester dejó la Dirección de Contenidos de TV Azteca y la inesperada salida de Cynthia Rodríguez tras unir su vida en matrimonio con Carlos Rivera.

Como era de esperarse el presentador de televisión no tardó en hacer frente a los rumores a través de sus redes sociales. En un breve video aseguró que actualmente continúa trabajando en el programa aunque no ha asistido en los últimos días.

Primero que nada buenos días. Me llegaron muchos mensajes [preguntando] si ya no trabajo en ‘Venga la Alegría’… no es cierto, yo sigo siendo venga boy.

Pero eso no fue todo, aprovechó la ocasión para explicar que su ausencia se debe a un permiso especial que solicitó para poder dedicarse al 100 por ciento a la realización de un proyecto fuera del matutino. Aunque el oriundo de Aguascalientes reveló esta información, no quiso profundizar sobre el giro de lo que podría ser un nuevo programa dentro o fuera de la televisora. El conductor llena de alegría el foro con sus ocurrencias y parodias. (Foto: Twitter/@VengaLaAlegria).

“Nada más que me dieron chance de ausentarme unos días para hacer un proyecto muy cool del cual no les voy a hablar todavía, pero está muy padre. Entonces yo sigo siendo Venga la Alegría hasta la muerte, VLA ALV”, agregó.

Su publicación fue retomada por el programa en su cuenta de Twitter, donde algunos usuarios de la plataforma aplaudieron todavía forma parte del elenco principal y lo cuestionaron sobre su misterioso proyecto. Aunque Capi Pérez fue contundente con sus declaraciones, algunos recordaron que ex conductores dijeron cosas similares antes de despedirse del matutino. Carlos Pérez junto a su madre. (Foto: @elcapiperez/Instagram)

“Te extrañamos , y más con el desmadre que se arma en tu turno con el pueblo”. “¿Que paso con el Capi?”. “El juego sin palabras no es lo mismo con todos los integrantes”. “Se le extraña mucho al @elcapiperez, el programa no es lo mismo, ya regresa”. “Ánimo capi, sabemos que te irá chido en tu proye!!!”. “¿Tú crees que lo van a correr? Ps no!!!”. “Pues eso dicen todos los q han salido, así q esperemos haber donde te vas!!”, fueron algunas reacciones.

El conductor junto a su padre. (Foto Instagram: @elcapiperez)

Fue durante su visita a Tu-Night -un programa bajo la conducción de Omar Chaparro- donde confesó que durante sus primeros pasos en la industria del entretenimiento sufrió discriminación por su físico.PUBLICIDAD

La gente sabe que soy moreno, no es ningún secreto, no hay nada que ocultar. Soy moreno y feo, esa es una combinación que no funciona tanto en los medios de comunicación […] No me considero tan feo, creo que exageraste, ya le agregaste el ‘Tan’.