Se va Derek Carr de los Raiders

Redacción

EU.-Cuando los Raiders mandaron a la banca a Derek Carr tras perder en Pittsburgh en la semana 16, dieron señales claras de que no pretendían retener al mariscal, primando ahorrar 40 millones.

El divorcio está prácticamente consumado, ya que el mismo Carr publicó el jueves una carta en las redes sociales donde se despide de los negro y plata, además de agradecer a la afición de Oakland y Las Vegas.

“Raider Nation me rompe el corazón, no tuve la oportunidad de despedirme en persona”, comienza la carta del único mariscal de campo que ha llevado a los Raiders a los Playoffs desde que cayeron en el Super Bowl XXXVII, en enero del 2003.

Carr fue candidato al MVP en 2016 al iniciar la campaña 12-3, pero se rompió la pierna en la penúltima semana de la temporada y los Raiders perdieron el liderato de la división y cayeron en la ronda de comodines, con Connor Cook de QB. En la temporada 2021, pese a los escándalos múltiples de Jon Gruden, Henry Ruggs y Damon Arnette, los Raiders con coach interino se colaron como equipo comodín en la última semana, quedándose dentro de la zona roja de visita ante el eventual campeón de la Conferencia Americana, los Bengals.

“Una vez dije que si no soy un Raider preferiría estar en casa y lo dije en serio, pero nunca imaginé que terminaría de esta manera. Ese fuego que arde dentro de mí para ganar un campeonato todavía ruge. Un fuego que ningún hombre puede extinguir; solo Dios. Así que esperamos una nueva ciudad y un nuevo equipo que, sin importar las circunstancias, obtendrá todo lo que tiene. Ganar un campeonato es lo que siempre he querido y por lo que seguiré trabajando. Dios los bendiga a todos y con amor, DC4″, terminó el mensaje de Carr, que fue seguido por un comunicado de su agente, mencionando que no volvería a Las Vegas en 2023.

¿En qué equipo podría jugar Derek Carr en el 2023?

Si bien Carr podría sufrir un destino como el de Jimmy Garoppolo y verse obligado a volver al equipo que ya no le quería, ha demostrado talento pese a estar en uno de los peores equipos de los últimos 20 años. Ha sido elegido tres veces al Pro Bowl, tiene cuatro temporadas de 4,000 yardas y está dentro del Top 5 de mariscales en activo en series ganadoras en el último cuarto y remontadas.

Carr cumple 32 años a finales de marzo, por lo que tiene todavía cuerda en la NFL. ¿Dónde podría jugar? Analizamos primero los equipos a los que dudo seriamente que vaya.

4 equipos que tienen un QB súperestrella: Chiefs (Mahomes), Bills (Josh Allen), Chargers (Herbert), Bengals (Joe Burrow).

(Mahomes), (Josh Allen), (Herbert), (Joe Burrow). 7 equipos con un QB veterano similar o ligeramente mejor que Carr: Cardinals (Kyler Murray), Vikings (Kirk Cousins), Lions (Jared Goff), Giants (Daniel Jones), Cowboys (Dak Prescott), Eagles (Jalen Hurts), Rams (Matthew Stafford)

(Kyler Murray), (Kirk Cousins), (Jared Goff), (Daniel Jones), (Dak Prescott), (Jalen Hurts), (Matthew Stafford) 4 equipos que tienen a un QB en su contrato de novato: Jaguars (Trevor Lawrence), Steelers (Kenny Pickett), Patriots (Mac Jones y Bailey Zappe), 49ers (Trey Lance y/o Brock Purdy), Dolphins quizá (Tua Tagovailoa)

(Trevor Lawrence), (Kenny Pickett), (Mac Jones y Bailey Zappe), (Trey Lance y/o Brock Purdy), (Tua Tagovailoa) 2 equipos que gastaron demasiado por un QB en 2022: Browns (Deshaun Watson) y Broncos (Russell Wilson).

(Deshaun Watson) y (Russell Wilson). 3 equipos con decisiones contractuales con su QB: Ravens (Lamar Jackson), Packers (Aaron Rodgers puede costarles 40 millones si lo cambian o dejan ir, pero más de 60 si se queda después del 2023) y Buccaneers (Tom Brady).

(Lamar Jackson), (Aaron Rodgers puede costarles 40 millones si lo cambian o dejan ir, pero más de 60 si se queda después del 2023) y (Tom Brady). 5 Equipos que necesitan QB pero tienen picks en el Top 10 del Draft: Texans, Panthers, Bears (tienen a Justin Fields), Colts (dudo vuelvan al carrusel de veteranos de Brissett, Rivers, Wentz, Ryan que finalmente le costó el puesto a Frank Reich), Falcons (Desmond Ridder).

Houston, Carolina e Indianapolis podrían quedarse con las manos vacías buscando QB en el Draft, pero en general hay un máximo de siete equipos que podrían tocar la puerta de Derek Carr: Jets, Titans, Commanders, Saints, Seahawks, Dolphins y Buccaneers.

Los últimos tres, Seattle, Miami y Tampa Bay, son poco factibles. Geno Smith es agente libre en los Seahawks, pero meterlos a los Playoffs podría ser suficiente para volver. En Miami, la cuestión es la salud de Tua; cuando terminó los partidos, tuvieron marca de 8-3 y aún con el tiempo que perdió de conmociones, destacaron tanto para terminar entre las mejores 7 ofensivas de la liga en eficiencia, según DVOA. Y todo apunta a que Tom Brady no volverá a los Bucs, si decide volver a jugar, y Tampa es una bomba de tiempo de contratos caros (tienen MENOS 42 millones proyectados en el tope salarial para 2023, según Over The Cap) que podría dejarle sin mucho talento, optando por la reconstrucción si se va TB12. Se podría venir una reconstrucción como la que inició Houston en el 2021 post Watt, Hopkins, Watson…

Así que, en este momento, hay cuatro opciones reales para Derek Carr, con dos comodines: Atlanta , si no elijen a uno mariscal en el Draft y optan por alguien de mayores credenciales y experiencia que Desmond Ridder, y Carolina, si se repite lo de hace par de años y se van sin mariscal del Draft.

TITANS: Bien podrían entrar en el grupo anterior de ‘difícil’. Ryan Tannehill solo es dos años mayor que Carr y tiene contrato técnicamente para la próxima temporada, pero si le cortan, solo cuesta 18.8 millones. El tema es que corrieron al gerente general y si bien iban 7-3, tienen muy poco espacio en el tope salarial y una plantilla, sobre todo a la ofensiva, carente de talento en la línea y los receptores.

JETS: Nueva York parece haberse rendido con Zach Wilson tras dos años. Tienen talento defensivo top (Sauce Gardner, Quinnen Williams) y muchas armas en ofensiva (Breece Hall, Garrett Wilson, Elijah Moore…). Es una situación similar a la de Denver cuando llegó Peyton Manning en el 2012… aunque en una división mucho más difícil.

SAINTS: Al igual que los Bucs, tienen serios problemas de tope salarial (están 49 millones arriba del tope salarial), pero no están tan lejos de los Playoffs en una NFC Sur que apunta a estar sin Tom Brady. Quizá Carr sea una mejora sobre Jameis Winston y Andy Dalton.

COMMANDERS: Carson Wentz creo que finalmente quemó su última carta de ser titular en la NFL. Taylor Heinicke es un buen suplente, pero ya vieron que su techo es pelear por ser comodín. Carr brinda mayor estabilidad y el equipo tiene mucho talento en el resto del plantel, con alguna laguna en la secundaria y linebackers.

Con información de Marca Claro