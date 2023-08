Se tatuó todas las canciones de Taylor Swift en la espalda

Redacción

EU.-Los fans de Taylor Swift han demostrado que harán todo por rendirle culta, hasta tatuarse cada uno de los títulos de sus canciones, así tengan que utilizar cada espacio de su piel.

En redes sociales circula una fotografía de un hombre que decidió que su espalda fuera el lienzo para colocar cada una de las canciones de la intérprete de Bad Blood, y así dejar en claro que él la lleva literalmente en la piel.

Las opiniones sobre este peculiar tributo estuvieron divididas entre los que expresaron su sorpresa y los que vieron como algo innecesario que el fan se hiciera un tatuaje de ese tipo, sobre todo porque ocupa todo el espacio de su espalda.

Taylor Swift fan gets a full back tattoo



Who will be the first @SappySealsNFT to get the full @wabdoteth done pic.twitter.com/GFGVMEMYvN — Gypsy (@GypsyD24) August 4, 2023

Los fans de Taylor Swift llevan su amor por la cantante a niveles extremos

No es la primera ocasión que un fan de la intérprete estadounidense destaca por rendirle tributo de forma poco convencional, pues hace tiempo, una joven decidió escribir una letra de la cantante en su pecho con brillo, lo que le dejó quemaduras bastante fuertes causadas por el sol.

Otro caso que se volvió viral fue cuando un influencer se tatuó la letra de la canción “All Too Well (Taylor’s Version 10 Minutes Version)” al costado de su pierna izquierda. Hasta ahí todo estaba bien hasta que los más curiosos detectaron un gran error.

Los fans de la cantante notaron que parte de la letra de la canción estaba mal escrita, esto provocó que muchas personas se burlaran del creador de contenido por no revisar lo que le estaban colocando en la piel.

Sin embargo, Alejo Ospina, influencer de la red OnlyFans, respondió a los ataques diciendo que le encantaba; sin embargo, su primera opción era una canción de Ariana Grande, esto porque la letra de All Too Well cubría toda su pierna y la otra no.