Se tatúa Messi en la frente y desesperado busca ahora quien se le borre

El influencer colombiano Mike Jambs se volvió tendencia este fin de semana una vez que publicó en sus redes sociales un video en el que pidió ayuda a sus miles de seguidores para encontrar a alguien que le ayude a retirarse diversos tatuajes que se hizo en la cara luego que perdió una apuesta durante el Mundial de Qatar 2022. Fueron tres los diseños que se marcó con tinta: la palabra Messi, el número 10 y tres estrellas.

Mike Jambs aprovechó su video para confesar que se arrepiente de haberlo hecho ya que esta decisión le ha traído consecuencias negativas como burlas y rechazo, incluso denunció haber recibido amenazas y bullying. Ahora, declaró, todos lo ven con desagrado y consideran un mal ejemplo. Además cuestionó la sociedad en la que "estamos" en la que "eres criticado y juzgado, y hasta maltratado por ser diferente, por pensar diferente a los demás", comentó.

Mike Jambs se tatuó el rostro debido a que perdió una apuesta. FOTO: Especial

Mike Jambs se arrepiente de sus tatuajes y denuncia rechazo y amenazas

Ciudad de México.-El joven creador de contenido ha recorrido gran parte del mundo desde donde realiza videos y reportes sobre sus experiencias, lo que lo llevó a alcanzar gran popularidad en internet en donde es considerado todo un influencer. Sin embargo, Mike Jambs aseguró en una reciente publicación que una de las peores decisiones que ha tomado en su vida fue la de tatuarse el rostro, que fue el resultado de una apuesta que hizo y la cual perdió.



Ahora el joven busca desesperadamente cómo desaparecer los tatuajes de su cara. FOTO: Especial

“Había hecho un reto, había dicho que si ganaba Argentina me iba a tatuar algo alusivo a eso, así que nada mejor que el crack de cracks, el mejor jugador del mundo: Lionel Messi. Señoras y señores, el Dios del futbol y el tres veces campeón mundial”, contó en un primer video que publicó en sus redes sociales. Y pese a que en un inicio se le veía feliz por esta decisión tal parece que no le ha ido del todo bien después de todo.

Por lo que recientemente compartió otra grabación en donde expuso lo difícil que la ha pasado con sus tatuajes en el rostro: “Estoy arrepentido de haberme hecho un tatuaje, estoy arrepentido ya de eso. Estoy arrepentido porque en vez de traerme cosas positivas han venido miles de cosas negativas tanto personal como familiar.” Y pidió el apoyo de sus seguidores para borrar los diseños, decisión de la que aseguró está totalmente convencido: “Necesito la ayuda de alguien que sepa cómo ordenar el tatuaje, cómo quitarlo. Necesito sí o sí borrar el tatuaje”.

“Dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad”

Mike confesó haber sufrido bullying y amenazas por su decisión. FOTO: Especial

Al parecer Mike se ha cansado del bullying del que ha sido blanco y de las amenazas que ha recibido: “Dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad. He sido objeto de burlas, de rechazo, he sido juzgado y hasta he recibido amenazas, todo por un video que grabé y subí a mis redes sociales en el cual se plasma y se ve que cumplo un reto que había prometido con mis amigos y que consistía en que si perdía me tenía que tatuar Messi, Dios y las tres estrellas”, contó en el clip.

Además pidió a sus seguidores que ya no lo miren mal cuando sale a la calle; que tampoco lo critiquen, ni se asusten o que digan que él es una influencia negativa: “Nunca pensé que eso me fuera a traer tantas cosas negativas porque los insultos que he recibido en redes sociales han sido miles. Y estamos en una sociedad en que eres criticado y juzgado, y hasta maltratado por ser diferente, por pensar diferente a los demás”, expuso en el video.

Finalmente pidió a sus fanáticos de su colaboración para encontrar a una persona que pueda retirarle los tatuajes de su cara: “Me quiero borrar el tatuaje, la verdad no sé como es un procedimiento de esos, no sé donde hacen esos procedimientos, no sé como es eso, pero de algo sí estoy seguro y es de que me lo quiero borrar”, concluyó Mike,

Con información de El Heraldo de México