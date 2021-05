Se suspende vacunación contra el covid este miércoles

Comunicado

Aguascalientes, Ags.-Como se ha reiterado desde el inicio de la presente semana, no se ha programado ninguna Jornada de Vacunación para este miércoles 12 de mayo.

Nos permitimos aclarar que toda información que no emane directamente de la Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en Aguascalientes no está confirmada ni se considera oficial.

Asimismo, hacemos del conocimiento de toda la población que la razón por la cual no se ha emitido la convocatoria para una nueva Jornada de Vacunación es debido a que no se tiene una fecha exacta para el arribo de los insumos suficientes para llevar a cabo alguna Jornada que asegure el biológico para quienes recibieron la primera dosis.

De igual forma, Cofepris, institución encargada de autorizar el uso de los diferentes biológicos, no ha aprobado aún la aplicación de las dosis con las que se cuentan en este momento.

Por lo anterior, se pide a la ciudadanía esperar los comunicados oficiales sobre las próximas jornadas de vacunación para evitar traslados y esperas innecesarias que generaran molestia e incomodidad para este sector de población al cual se desea proteger.