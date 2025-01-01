18.7 C
Aguascalientes
19 septiembre, 2025
Tendencias

Operadores móviles chocan con Starlink y Kuiper por internet satelital…

Jubilados del ISSSSPEA protestan contra pago de pensiones en UMAS

Inician obras de rehabilitación y ampliación con concreto hidráulico en…

Ante aspiraciones de Salinas Pliego;“Todos los ciudadanos tienen derecho a…

Fuego de la paralimpiada 2025 llega a Aguascalientes

9 de cada 10 negocios cierran en el mismo año…

Califican de aislado caso del cura ruidoso de El Encino…

Exhiben a Galilea Montijo y sus gritos tras olvidar apagarle…

Van al menos 10 denuncias por explosión en Valle del…

Aplicarán multa o servicio comunitario a padres descuidados en Aguascalientes

Se suman en Jesús María al Día Naranja

Redacción

Jesús María, Ags.- El Gobierno Municipal de Jesús María, a través de la Instancia de la Mujer, se suma a la conmemoración del Día Naranja que cada 25 de mes recuerda la importancia de prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas.

Como parte de estas acciones, se impartirá el taller “El proceso de vida y muerte, llegadas y despedidas” que se llevará a cabo el 26 de septiembre y es abierto al público en general, con el propósito de promover la conciencia, la reflexión y la salud emocional entre la ciudadanía