Se suman en Jesús María al Día Naranja

Redacción

Jesús María, Ags.- El Gobierno Municipal de Jesús María, a través de la Instancia de la Mujer, se suma a la conmemoración del Día Naranja que cada 25 de mes recuerda la importancia de prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas.

Como parte de estas acciones, se impartirá el taller “El proceso de vida y muerte, llegadas y despedidas” que se llevará a cabo el 26 de septiembre y es abierto al público en general, con el propósito de promover la conciencia, la reflexión y la salud emocional entre la ciudadanía