Se suma segundo caso de rabia humana en México

Colima, Col. — Se confirmó el segundo caso de rabia humana en México en lo que va del año, luego del fallecimiento de un hombre en Colima, días después de que se diera a conocer la muerte de una joven en Zacatecas, también por presunta rabia.

La Secretaría de Salud de Colima informó que la víctima murió en el Hospital General de Zona 1 del IMSS, tras ser atacado por un animal en una localidad de Jalisco, cercana a la frontera con Colima. ç

Aunque el incidente ocurrió a mediados de mayo, pero no fue hasta el 7 de agosto que el paciente acudió a un hospital privado de Colima con síntomas neurológicos severos. Fue ingresado en estado crítico al IMSS el 17 de agosto, donde falleció días después.

Colima no había registrado casos de rabia humana en residentes desde 1987, por lo que autoridades de salud hacen un llamado a no bajar la guardia. Esto se debe a que, de acuerdo con el aviso epidemiológico de 2023, el virus todavía está presente en el país.

En 2024 se reportaron dos casos de rabia: uno en Quintana Roo y otro en Michoacán. En agosto de 2025, se han registrado ya dos muertes en Zacatecas y Colima. Las autoridades de salud reiteran la importancia de vacunar a perros y gatos, así como a otras especies en riesgo.

Con información de Proceso.