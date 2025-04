Se suma PAN en Aguascalientes para que renuncie la titular de la CNDH

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el marco de una caminata encabezada por el presidente del Partido Acción Nacional Javier Lúevano Núñez, acompañado de jóvenes y liderazgos panistas, Aguascalientes se suma al llamado nacional del partido, para exigir la renuncia de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante su silencio cómplice frente a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el país.

En el acto, se alzaron las voces luego de la caminata simbólica para exigir justicia, verdad y dignidad institucional. El mensaje fue claro: México no merece una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que calle ante el dolor de miles de víctimas.

En un mensaje firme y contundente, el presidente estatal del PAN, Javier Luévano Núñez, denunció la indiferencia de la CNDH frente a tragedias como el hallazgo en Teuchitlán, Jalisco: “Lo que ocurrió no es un caso aislado. Es uno más entre miles. Y la CNDH, en lugar de defender a las víctimas, ha optado por guardar silencio. Ese silencio también es violencia. Ese silencio también mata.”

Luévano exigió la renuncia de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, por su omisión constante y por haberse arrodillado ante el poder en lugar de cumplir su responsabilidad: “No es por política, es por justicia. México necesita instituciones valientes, no comparsas del gobierno federal.”

“En Aguascalientes afortunadamente la historia es distinta, aquí los jóvenes se gradúan, emprenden, participan, viven. Aquí hay oportunidades, trabajo, educación, salud y seguridad con un gobierno que cuida, escucha blinda y protege”, afirmó el presidente estatal panista.

Durante el acto, también se sumó el mensaje del secretario estatal de Acción Juvenil, Gustavo Martínez Rodríguez, quien destacó que en México existen más de 100 mil personas desaparecidas, muchas de ellas jóvenes, víctimas del crimen organizado y de un Estado que ha fallado: “Ni un joven más desaparecido. Ni uno solo. Si el gobierno federal no puede garantizar nuestra seguridad, entonces quienes encabezan esas instituciones deben hacerse a un lado.”

Martínez subrayó que los gobiernos del PAN, como el de Aguascalientes, han demostrado que sí es posible tener una realidad distinta: “Aquí sí se puede salir a estudiar, trabajar, convivir y regresar a casa. Aquí, nuestras familias pueden vivir con tranquilidad. Eso no es casualidad, es decisión política y gobierno con visión.”

La directora general de la Secretaría de Acción Juvenil, Tere García, cerró el acto con un mensaje que apeló a la sensibilidad y al compromiso: “Aunque Aguascalientes sea un estado seguro, no podemos quedarnos callados mientras en otros lugares las familias buscan desesperadamente a sus hijos. Si hoy desapareciera alguien de tu familia, ¿no querrías que el gobierno te acompañara en la búsqueda? ¿No merecen eso todas las familias mexicanas?”

García hizo un llamado al gobierno federal a escuchar el dolor de las madres buscadoras, a no tratarlas como un estorbo, y a actuar con firmeza y humanidad. “Queremos un México donde ser joven no sea sinónimo de riesgo, donde ser mujer no implique vivir con miedo. Queremos un país donde las instituciones abracen a sus ciudadanos, no a sus agresores.”

Desde Aguascalientes, el PAN se suma al clamor nacional por justicia:Porque México necesita instituciones que sí defiendan a las víctimas. Porque las y los mexicanos merecen vivir sin miedo. Porque el silencio no puede seguir siendo la respuesta.