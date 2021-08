Se sostiene el precio de la tortilla en 20 pesos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Por lo pronto se ha sostenido el precio de la tortilla en Aguascalientes sin modificaciones, señaló el líder de los industriales de la masa y la tortilla, Héctor Pérez Santillán.

Expuso que de manera momentánea la escalada en precios de los insumos se detuvo, por lo que de reactivarse no se puede descarta nuevos ajustes.

Puntualizó de insumos como las harinas, maíz y gas que se dispararon gasta en 30%, lo cual les pegó a los negocios del sector.

“El mismo gas se ha disparado en más del 30%, eso de que baja pues no ha sido significativo porque sigue estando un tanque por arriba de los 700 pesos y no todos tienen un instalaciones de gas natural que es un poco más económico”, relató.

Por último el empresario indicó que hasta el momento solo se han tenido amagos de la Procuraduría Federal del Consumidor de sancionar a aquellos establecimientos con n costos por encima de los 20 pesos, sin que se haya actuado.

“Solo amagos, realmente ellos saben que no pueden intervenir en un mercado que está a la oferta y demanda, entonces lo único que nos indican es que mantengamos los precios a la vista del consumidor pero de ahí no pasa”, concluyó.