Se sostiene Aguascalientes como la entidad con menos feminicidios del país 

Redacción

Aguascalientes, Ags -Según informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Aguascalientes es la entidad con menos feminicidios de todo el país.

De enero a agosto hay 444 víctimas de feminicidio en todo el país, destacando que 4 entidades concentran el 32.9% de los delitos, entre estas el Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Morelos y Sinaloa.

Aguascalientes aparece en la posición 32 con apenas un par de feminicidios de enero a agosto, por debajo de Colima y San Luis Potosí quienes manejan tres carpetas de investigación.

Por cada 100 mil mujeres la tasa de feminicidios en Aguascalientes es de 0.25, menor a la nacional que marca 0.65 casos reportados con carpeta de investigación.

Por grupo de edad las víctimas de feminicidio en Aguascalientes, ambas eran mayores de edad, según se resalta en el informe.