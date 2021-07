Reporte Ciudadano

Aguascalientes, Ags. Se solicitan donadores de sangre para Salvador Martínez quien se encuentra en terapia intensiva en la clínica 3 del IMSS en espera de recibir una cirugía cerebral.

Requisitos:

* Ser mayor de 18 años.

* Pesar más de 50 kilos.

* Acudir a la Clínica IMSS #3 a las 6:15am para tomar turno.

* Ayuno de 12 horas.

* No tener o hacer tenido enfermedades vitales (como Hepatitis, VIH o Herpes labial).

* No haber ingerido drogas alcohólicas o psicotrópicas.

* No tener tatuajes o perforaciones recientes.

* Mujeres, no estar embarazadas, en periodo menstrual o lactancia.

Informes al 4492594394