Se reúnen profesionales de la salud en la UAA para actualizarse en medicina interna

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) fue sede de las VIII Jornadas de Enfermería del Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH), centradas en “Enfermería en medicina interna: Actualizaciones y desafíos”, con el objetivo de fortalecer la formación profesional y reconocer la labor de los enfermeros como pilar esencial en el cuidado de la salud.

En el acto inaugural, el Dr. Sergio Ramírez González, decano del Centro de Ciencias de la Salud, en representación de la rectora de la UAA, Dra. Sandra Yesenia Pinzón Castro, destacó la importancia de la actualización constante y la formación ética de los profesionales de enfermería. “El compromiso con la vida, la dignidad humana y la calidad del servicio exige conocimiento y ética, especialmente en medicina interna, que demanda amplias competencias técnicas y humanas”, señaló.

Durante la ceremonia, se reconoció a las y los enfermeros como “el corazón, la mente y el alma de los servicios de salud”, valorando su dedicación, pasión y compasión en la atención a los pacientes.

El programa de las jornadas, que se desarrollará los días 28 y 29 de octubre, incluye talleres, conferencias y actividades formativas dirigidas a profesionales y estudiantes de enfermería, con el fin de actualizar conocimientos y prácticas en medicina interna.

Al evento asistieron autoridades del sector salud como el Dr. Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud del ISSEA; el Dr. Francisco Javier Magos Vázquez, director del CHMH; así como profesionales y estudiantes de enfermería del estado.