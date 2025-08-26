Se reúne Tere Jiménez con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo una reunión con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón (MOFA), encabezados por la viceministra parlamentaria Arfiya Eri, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación bilateral y promover nuevas oportunidades de inversión, innovación y desarrollo tecnológico en la entidad.

En la reunión, se abordaron temas clave, como el desarrollo económico sostenible, la educación técnica especializada y el intercambio cultural. En este contexto, la gobernadora reiteró el compromiso de su administración por consolidar a Aguascalientes como un destino atractivo para la inversión extranjera directa, subrayando los vínculos históricos y estratégicos que unen a México y Japón.

Por su parte, la viceministra Arfiya Eri destacó la relevancia que Aguascalientes tiene para las empresas japonesas, especialmente en los sectores automotriz y manufacturero, al tiempo que elogió el clima de seguridad, estabilidad y competitividad que ofrece el estado.

Durante el encuentro se enfatizó el interés mutuo por continuar impulsando proyectos conjuntos que generen valor compartido, reafirmando la voluntad de estrechar aún más los lazos diplomáticos, comerciales y culturales entre Japón y Aguascalientes.

En la reunión, también estuvieron presentes Takero Aoyama, cónsul general de Japón en León, Guanajuato; Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (Sedecyt); Shugo Ito, asistente ejecutivo de la viceministra parlamentaria; Ritsuko Suzuki, directora de la División de México, Centroamérica y El Caribe, Buró de Asuntos Latinoamericanos y del Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón; Tsubasa Yagi, asistente de la directora de la División México, Centroamérica y El Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón; Kengo Okumura, cónsul encargado de Asuntos Económicos del Consulado General de Japón en León, Guanajuato; Guillermo Reed Frausto, director general de Atracción de Inversiones de la Sedecyt; Giovanni González Severo, director general de Desarrollo Industrial de la Sedecyt, y Kenta Torres Igei, encargado del Japan Desk.