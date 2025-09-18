Se reúne Leo Montañez con representantes de asociaciones civiles

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La tarde de este miércoles, el presidente municipal, Leo Montañez, sostuvo un encuentro con representantes de asociaciones civiles dedicadas a la atención de personas con discapacidad, con el propósito de reafirmar el compromiso del Municipio de Aguascalientes de brindar apoyo, acompañamiento y garantizar el respeto a sus derechos. “Seguiremos trabajando de la mano con ustedes para construir una ciudad más incluyente, justa y solidaria”, expresó.

Reiteró que desde el Municipio se cuenta con diversos servicios para brindar atención integral, en materia de salud emocional, terapia física, gestión de infraestructura para movilidad más segura, entre otros.

En el Aula Magna del DIF Municipal, el director general, Hugo Aguilera, destacó que diariamente se trabaja para promover la sensibilización y la inclusión plena de personas con discapacidad visual, auditiva, motriz y otras condiciones que requieren atención específica, en los distintos ámbitos de la vida social. “Estos avances no serían posibles sin el compromiso y la colaboración de cada uno de los representantes de estas asociaciones”, expresó.

Durante la reunión asistieron más de veinte asociaciones como Comunidad Agazzi, Minklusión, De tu Mano a mi Mano, Niños por Siempre, entre otras, que firmaron convenio de colaboración para llevar a cabo una agenda en común e identificar oportunidades para establecer alianzas estratégicas que beneficien la inclusión social.