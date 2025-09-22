Se reúne Adriana Ochoa con el alcalde Leonardo Montañez

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Este día, la Mtra. Adriana Ochoa Díaz, Secretaria General de la Sección 1 del SNTE, sostuvo una importante reunión de trabajo con el Presidente Municipal de Aguascalientes, C. Leonardo Montañez Castro, y el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Comisario Gonzalo Pérez Zúñiga.

🎯 El propósito fue claro: atender con responsabilidad y firmeza situaciones que afectan a nuestros agremiados, fortaleciendo los canales institucionales para la resolución de conflictos y la protección de los derechos del magisterio.

En este encuentro, se refrendó la voluntad de colaboración entre el SNTE Sección 1 y las autoridades municipales para:

👂 Escuchar y dar seguimiento a las inquietudes del personal educativo.

🤝 Construir acuerdos firmes en un marco de respeto y legalidad.

🛡️ Garantizar condiciones de seguridad y justicia para nuestras compañeras y compañeros.

