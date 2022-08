Se retrasa rescate de mineros

Redacción

Sabinas, Coah.- Una nueva inundación se presentó en la mina de carbón El Pinabete, por lo que se complicó el rescate de los mineros que han estado atrapados desde el pasado 3 de agosto.

El gobernador Miguel Ángel Riquelme dio a conocer este domigno que el nivel de inundación en los pozos estaba arriba de los 20 metros.

Según el reporte presentado por la autoridad, en el pozo dos ya había una inundación de 12.92 metros; en el pozo tres, de 15.51 metros, y en el pozo cuatro, de 12.56 metros, cifras superiores a las reportadas el viernes.

El hecho aumentó la molestia de los familiares de las víctimas, quienes además denunciaron que las bombas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no estaban encendidas de manera permanente, como aseguran las autoridades federales y estatales.

“ Ya estamos a la mitad de como estábamos; no me he ido de aquí desde que fue el accidente y me ha tocado ver que el agua no fluye, no un día, sino días, desde que fue el accidente; no sé a qué se deba o cuál sea el problema, pero de que paran las bombas, sí las paran y las horas son cruciales , aseguró Martha María Huerta, esposa de uno de los trabajadores.

Hoy es el decimotercer día que los 10 hombres permanecen incomunicados en el pozo de carbón, a 60 metros bajo tierra. No tienen agua potable, comida, ni luz.

Con información de La Jornada