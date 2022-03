Se retira Jenkins, único que derrotó a Manning y Brady en SB

Redacción

El defensivo profundo Malcolm Jenkins anunció este miercoles su retirada.

“Estoy emocionado de anunciar que después de 13 temporadas me retiro. Ha sido un largo viaje y de repente sabes que éste es el momento adecuado para hacer esta transición y lograr terminar”, comentó.

El veterano de 34 años venció con los Saints a los Indanapolis Colts de Peyton Manning en el Super Bowl XLIV y formó parte de los Philadelphia Eagles que superaron en el Super Bowl LII a los New England Patriots liderados por Tom Brady.

“He logrado Super Bowls, he estado en Pro Bowls, he cumplido porque siempre quise tener un impacto en el juego dentro y fuera del campo y lo hice; ahora siento que he logrado cerrar mi carrera en un gran nivel”, explicó.

En 13 años de carrera el defensivo pasó siete temporadas con Nueva Orleans y seis con Philadelphia. En total jugó en 199 partidos de temporada regular con 191 aperturas, registró 1.284 tacleadas, 911 en solitario, 13.5 capturas de pasador y 21 intercepciones.

Tanto los New Orleans Saints, como los Philadelphia Eagles dedicaron mensajes de agradecimiento para Jenkins.

Con información de Marca