Se retira el Cejas de los ruedos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Los últimos meses reafirmé mi vocación, más que nunca me asumí como un torero de entereza, demostré en cada plaza de toros, el profundo amor y respeto que tengo a la profesión que abrazo, con todo el amor desde mis primeros años de vida. He dejado lo mejor de mí en cada actuación, siempre pensando en cumplir los sueños de aquel niño que jugaba a ser torero y que hacía de un pequeño capote y una ligera muleta, los instrumentos de diversión que posteriormente convertí en herramientas para interpretar gloriosas faenas.

Llevo sobre la piel, las huellas de cientos de batallas, la última, muy seria, la de la tarde en mi tierra, en Aguascalientes, que me dejó secuelas en los pulmones, las consecuencias han sido muchas, y, por tanto, mis facultades físicas han mermado. En cuerpo, alma, y espíritu, me he preparado como si de mis inicios se tratara, redoblé entrenamientos físicos, religiosamente acudí a las terapías, todo lo que un torero de alto rendimiento requiere, pero me cuesta ya mucho estar delante de la cara del toro, y así lo reconocí este fin de semana que toree en Juriquilla, Aguascalientes, y Zacatecas, donde mi mente ha estado al cien por ciento, pero mi cuerpo no.

Hoy, me conduzco a todos ustedes, con la misma transparencia con la que camino en los ruedos y en la vida, para anunciarles que tengo que hacer un alto. Con emociones encontradas anuncio mi RETIRO INDEFINIDO de los ruedos. Esto lo hago consciente, atendiendo a lo que dicta la razón, porque el público requiere a un Arturo Macías que siempre de su mejor versión.

Agradezco infinitamente a todos y cada uno de ustedes que siempre han acompañado mi travesía en el mundo taurino donde me he presentado, los dejo bajo las notas de la nostalgia, pero es necesaria esta pausa. Agradezco a tantas personas que han creído en mí, y que con su apoyo me han hecho sentir la grandeza de ser torero. Soy un hombre de fe, y tengo la certeza, de que regresaré, porque esto es parte de la dureza que tiene el toreo, los percances son parte de la dificultad de la profesión que elegí, y como dice el dicho, ´lo que no te mata, te hace fuerte´.

Con todo el profundo amor, se despide de ustedes, Arturo Macías.