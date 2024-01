Se retira de la actuación Eugenio Derbez 

Redacción

El reconocido actor y comediante Eugenio Derbez anunció que reducirá a la mitad sus actividades profesionales para priorizar el tiempo con su familia. Tras un 2023 de grandes éxitos con la película Radical y su reality show De viaje con los Derbez, Derbez ha decidido dar un paso atrás temporalmente en su carrera, aunque no se trata de un retiro definitivo.

Este cambio surge después de un año de intensa promoción y trabajo, que incluyó la participación en cinco nuevas series y una amplia gira para su más reciente film. Algo que ha sorprendido a más de uno e incluso confundido, pues el protagonista de La Familia P. Luche no había dejado de presentar proyección en todo tipo de plataforma durante los últimos años.

En conversación con medios de comunicación, Derbez se refirió al agotamiento causado por su reciente carga laboral, destacando que “tal vez 2023 es el año que más trabajo he tenido en toda mi carrera”. El actor, quien ha vivido momentos personales difíciles como la pérdida de su perrita Fiona y una fractura en su brazo en 2022, seguirá activo en redes sociales donde recientemente festejó con la actriz Consuelo Duval y su esposa Alessandra Rosaldo, demostrando su capacidad de equilibrar vida pública y personal pese a la menor frecuencia de proyectos en puerta.

El actor ha vivido momentos personales difíciles como la pérdida de su perrita Fiona y una fractura en su brazo en 2022 (Participant/Pantelion vía AP)

“Ya no me siento bien. Voy a descansar, no a parar, pero sí a bajarle como a la mitad”, finalizó el ex actor de Televisa, por lo que sus fans y detractores no han dejado esperar la noticia y reaccionar en redes sociales a favor y en contra del anuncio.