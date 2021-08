Se resisten a vacunarse alrededor de 100 mil personas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Estiman que hay cerca de 100 mil personas en los distintos grupos de edad los que se resisten a vacunarse contra el covid por distintos factores como el hecho de no creer a estas alturas en la enfermedad, reportó el delegado del bienestar, Aldo Ruiz Sánchez.

-¿Cuánta gente faltara en Aguascalientes en los diferentes grupos por vacunarse?

-Mira en cada grupo etario tenemos de un 5 al 7% de personas que por causas ajenas a nosotros no se vacunan.

-Cuáles principalmente?

-Bueno pues tales como aquellos que dicen que la vacuna es veneno, que son chismes, que el covid no existe, que se trata de un chip o que no creen en el biológico.

-¿De cuánta gente hablaríamos?

-Estamos hablando de casi 100 mil, sin embargo es un número que preocupa.

Al final dijo que en estos momentos la gente hospitalizada e intubada no tiene vacuna, por lo que en estos momentos el biológico es la único que se tiene a disposición para prevención.