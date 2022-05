Se resiste a regresar a las escuelas a diario un 3% de alumnos en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Hasta un 3 por ciento de los escolapios se resisten a regresar a las aulas de manera sistemática y continúan acudiendo de manera escalonada, reveló la directora de Educación Básica del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Lourdes Carmona.

“Es un 3 por ciento de aquellos que todavía se andan resistiendo y van unos días si y otros no, se quedaron con esa idea, pero lo que estamos buscando es de tener una asistencia sistemática completa sobre todo porque ya estamos al cierre del ciclo escolar”, abundó.

Posteriormente Carmona manifestó que si bien ya el 100 por ciento de las escuelas están de manera presencial trabajando, la dificultad radica en un pequeño porcentaje de alumnos que no están acudiendo regularmente.

Fotografía Noticiero El Circo

Acto seguido explicó que los mismos docentes están realizando labores de concientización en los estudiantes para que acudan de forma ordinaria, así como realizan visitas a las casas y llaman a los propios padres de familia para ver cuál es la situación por la que no están acudiendo todos los días.

Por último la burócrata externó que no se trata de un problema que se haya detectado por zonas, sino que está generalizado en donde son unos cuantos en cada institución educativa que acuden unos días y otros no, insistió.