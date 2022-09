Se relajan medidas sanitarias y comienza población a dejar de usar cubrebocas.

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Advierte el titular del Instituto de los Servicios de Salud Miguel Ángel Piza Jiménez de un relajamiento de la población al covid, por lo que cada vez es mayor el número de personas que ya no usan el cubrebocas.

“La pandemia no ha pasado me he cansado de repetirlo, entonces yo sigo insistiendo que sigan utilizando el cubrebocas, no sólo por el tema del covid, sino porque está comprobado que es eficaz para prevenir otras enfermedades, entre ellas inclusive la viruela simica de moda”, resaltó.

Advirtió que no se descarta que en temporada invernal se tengan casos de covid y de influenza humana al mismo tiempo, por lo que es necesario que no se baje la guardia y menos se relajen las medidas preventivas.

“Este virus (covid) llegó para quedarse, lo tenemos ver cómo algo ya normal, sin embargo insisto es que no se deben de relajar las medidas de prevención”, finalizó.